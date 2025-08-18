Встреча Путина и Трампа
18 августа, 05:34

Число жертв взрыва на заводе под Рязанью выросло до 20, пострадавших — свыше 130

Кадр с места ЧП. Обложка © МЧС России

В результате пожара на предприятии в Шиловском районе Рязанской области погибли 20 человек, ещё 134 пострадали. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«По состоянию на 7:00 мск 18 августа в результате ЧП в Шиловском районе погибли 20 человек. Пострадавших 134, из них 31 пациент находятся в стационарах Рязани и Москвы, 103 пациента проходят амбулаторное лечение», говорится в сообщении Telegram-канала штаба.

Следственное управление СК по Рязанской области возбудило уголовное дело по статье о нарушении промышленной безопасности, повлёкшем гибель людей.

15 августа на заводе «Эластик», находящемся в Шиловском районе Рязанской области, произошёл мощный взрыв на территории одного из производственных цехов. Для эффективной организации спасательных операций и тушения возгорания был создан специальный оперативный штаб. Первоначальная версия случившегося указывает на детонацию боеприпаса во время выполнения производственных задач.18 августа в Рязанской области объявлен днём траура. Следствие приступило к расследованию обстоятельств инцидента.

