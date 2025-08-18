Украина оснастит армию роботами
Главком ВСУ Сырский: 15 тысяч наземных роботов поступят в ВСУ до конца года
ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Vorobiov
Главнокомандующий украинской украинской Александр Сырский сообщил о планах поставить на вооружение 15 тысяч наземных роботизированных платформ до конца 2025 года. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».
«На этот год у нас запланировано поступление в войска 15 тысяч наземных роботизированных платформ разного назначения», — заявил военный.
Как пишут украинские СМИ, за первый квартал уже заключены контракты на сумму 6 млрд гривен (11,6 млрд рублей) для поставки 31 роботизированной системы. Техника предназначена для логистики, огневой поддержки, разминирования и других задач.
К слову, российские войска уже активно используют наземных роботов. В начале августа «Ростех» передал военным партию транспортных платформ «Депеша» грузоподъёмностью 100 кг и скоростью до 15 км/ч.
Ранее Сырский охарактеризовал текущую обстановку на фронте как «весьма непростую» для украинских сил. В то же время российская группировка войск «Север» сумела укрепить свои позиции в Харьковской и Сумской областях. В ходе боевых действий были нанесены удары по штурмовому полку и ряду бригад ВСУ, в том числе по механизированным, десантным, артиллерийским подразделениям и частям территориальной обороны.