Украина оснастит армию роботами

Главнокомандующий украинской украинской Александр Сырский сообщил о планах поставить на вооружение 15 тысяч наземных роботизированных платформ до конца 2025 года. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».

«На этот год у нас запланировано поступление в войска 15 тысяч наземных роботизированных платформ разного назначения», — заявил военный.

Как пишут украинские СМИ, за первый квартал уже заключены контракты на сумму 6 млрд гривен (11,6 млрд рублей) для поставки 31 роботизированной системы. Техника предназначена для логистики, огневой поддержки, разминирования и других задач.

К слову, российские войска уже активно используют наземных роботов. В начале августа «Ростех» передал военным партию транспортных платформ «Депеша» грузоподъёмностью 100 кг и скоростью до 15 км/ч.