В Австрии саммит на Аляске назвали пощёчиной ЕС от Трампа

Аляскинский саммит между Россией и США стал сигналом для европейских стран, уклонявшихся от конструктивного диалога с Москвой по украинскому вопросу, что их мнение не учитывается. Такое мнение выразил профессор Инсбрукского университета политолог Герхард Манготт в комментарии австрийской газете Kronen Zeitung.

«Европейцы вообще не хотели переговоров с Путиным — Трамп пошёл на это. Это была пощёчина (странам ЕС. — Прим. Life.ru)», — отметил эксперт.

Политолог отметил, что соглашения, вероятно достигнутые на Аляске, могут стать крахом европейской стратегии по украинскому кризису, которая, по мнению эксперта, была лишена прагматизма. Он заключил, что после встречи лидеров России и США политические интересы Европы в случае реального урегулирования конфликта через переговоры будут проигнорированы.

Напомним, что переговоры 15 августа продолжались около трёх часов. Российский лидер пригласил американского коллегу с визитом в Москву, а Трамп отметил прогресс в переговорах, признав при этом сохраняющиеся разногласия.