СКА забрал рекордсмена «Спартака», от которого отказался клуб

Петербургский клуб СКА забрал нападающего Николая Голдобина с драфта отказов Континентальной хоккейной (лиги). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

«СКА забрал Голдобина из списка отказов, куда игрока поместил «Спартак». В прошлом сезоне Голдобин забросил 24 шайбы и отдал 43 голевые передачи в 74 матчах, за всю карьеру — 120+157 в 339», — говорится в сообщении.

Летом 2023 года Голдобин перешёл из магнитогорского «Металлурга» в «Спартак», а уже в мае 2024-го подписал с красно-белыми новый двухлетний контракт. В сезоне 2023/24 он установил клубный рекорд по количеству набранных очков в рамках одного регулярного чемпионата КХЛ, заработав 78 баллов (37 голов и 41 результативная передача) в 67 проведённых матчах.