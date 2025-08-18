СКА забрал рекордсмена «Спартака», от которого отказался клуб

Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
18 августа, 10:56

СКА забрал нападающего Голдобина, которого Спартак выставил на драфт отказов

Николай Голдобин. Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Петербургский клуб СКА забрал нападающего Николая Голдобина с драфта отказов Континентальной хоккейной (лиги). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

«СКА забрал Голдобина из списка отказов, куда игрока поместил «Спартак». В прошлом сезоне Голдобин забросил 24 шайбы и отдал 43 голевые передачи в 74 матчах, за всю карьеру — 120+157 в 339», — говорится в сообщении.

Лучший игрок прошлого сезона КХЛ нашёл новый клуб после ухода из «Салавата Юлаева»

Напомним, 16 августа московский «Спартак» объявил о выставлении Голдобина на драфт отказов.

Летом 2023 года Голдобин перешёл из магнитогорского «Металлурга» в «Спартак», а уже в мае 2024-го подписал с красно-белыми новый двухлетний контракт. В сезоне 2023/24 он установил клубный рекорд по количеству набранных очков в рамках одного регулярного чемпионата КХЛ, заработав 78 баллов (37 голов и 41 результативная передача) в 67 проведённых матчах.

До этого Голдобин играл в КХЛ за ЦСКА. На драфте НХЛ 2014 года его выбрал клуб «Сан-Хосе Шаркс» под 27-м номером. Позже форвард выступал в Северной Америке за «Ванкувер Кэнакс». Всего в НХЛ он сыграл 125 матчей в регулярных чемпионатах, где набрал 46 очков (19 голов и 27 передач). В КХЛ, включая плей-офф, на его счету 277 очков (120 голов и 157 передач) в 339 играх.

Наталья Демьянова
