18 августа, 11:12

«Попытается продавить»: Политолог рассказал, что ждёт Зеленского на встрече с Трампом

Политолог Спасов: Трамп на встрече с Зеленским попытается продавить его

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп попытается оказать давление на Владимира Зеленского во время их личной встречи перед многосторонними переговорами с европейскими лидерами. Такое предположение выдвинул политолог Александр Спасов в интервью изданию «Постньюс».

«Сначала встреча будет тет-а-тет, около часа. Трамп попытается прочувствовать Зеленского, продавить его, посмотреть на реакцию без союзников, а потом уже они обсудят вопросы в присутствии европейцев», — сказал эксперт.

Политолог отметил, что основной темой переговоров может стать вывод украинских войск с территории ДНР. По словам Спасова, вероятность согласия Зеленского на такие условия мала, учитывая его предыдущие заявления о неготовности идти на территориальные уступки. Кроме того, шансы на успешный исход встречи тоже невысоки.

Напомним, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме должна состояться сегодня вечером. В западной прессе уже звучали высказывания о том, что первые лица Европы едут в Вашингтон, что не дать киевскому лидеру вновь оскандалиться. Тем временем Трамп перед встречей с экс-комиком исключил возврат Крыма Украине и её членство в НАТО.

Юлия Сафиулина
