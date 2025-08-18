«Попытается продавить»: Политолог рассказал, что ждёт Зеленского на встрече с Трампом

Президент США Дональд Трамп попытается оказать давление на Владимира Зеленского во время их личной встречи перед многосторонними переговорами с европейскими лидерами. Такое предположение выдвинул политолог Александр Спасов в интервью изданию «Постньюс».

«Сначала встреча будет тет-а-тет, около часа. Трамп попытается прочувствовать Зеленского, продавить его, посмотреть на реакцию без союзников, а потом уже они обсудят вопросы в присутствии европейцев», — сказал эксперт.