МЧС: Число жертв взрыва на заводе Эластик в Рязанской области достигло 24
Обложка © Telegram / МЧС по Рязанской области
В результате ЧП на заводе «Эластик» в Рязанской области погибли уже 24 человека. По данным МЧС России, при разборе завалов было обнаружено тело ещё одной жертвы взрыва.
Спасатели разбирают завалы в Рязанской области. Видео © Telegram / МЧС по Рязанской области
Общее количество пострадавших в результате инцидента составляет 157 человек. Спасательные работы на месте продолжаются, ведется расследование причин катастрофы. Власти региона оказывают помощь семьям погибших и пострадавших.
15 августа на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области произошёл мощный взрыв в производственном помещении. Для управления спасательными операциями и тушения пожара был создан оперативный штаб. Предварительная версия произошедшего указывает на детонацию боеприпаса в процессе выполнения работ. Следственный комитет приступил к расследованию инцидента, возбуждено уголовное дело.