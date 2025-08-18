Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
18 августа, 14:04

МЧС: Число жертв взрыва на заводе Эластик в Рязанской области достигло 24

Обложка © Telegram / МЧС по Рязанской области

В результате ЧП на заводе «Эластик» в Рязанской области погибли уже 24 человека. По данным МЧС России, при разборе завалов было обнаружено тело ещё одной жертвы взрыва.

Спасатели разбирают завалы в Рязанской области. Видео © Telegram / МЧС по Рязанской области

Общее количество пострадавших в результате инцидента составляет 157 человек. Спасательные работы на месте продолжаются, ведется расследование причин катастрофы. Власти региона оказывают помощь семьям погибших и пострадавших.

Пострадавшие и семьи погибших на заводе в Рязанской области получат выплаты
15 августа на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области произошёл мощный взрыв в производственном помещении. Для управления спасательными операциями и тушения пожара был создан оперативный штаб. Предварительная версия произошедшего указывает на детонацию боеприпаса в процессе выполнения работ. Следственный комитет приступил к расследованию инцидента, возбуждено уголовное дело.

BannerImage
Мария Любицкая
