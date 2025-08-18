«Никогда не забуду»: Хоккеист-русофоб Гашек высказался о встрече Путина и Трампа на Аляске

Чешский хоккеист Доминик Гашек, известный своими русофобскими высказываниями, неожиданным образом прокомментировал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На своей странице в социальной сети X, он признался, что в его памяти навсегда останется один особенный момент.

Хоккеист вспомнил, как американские военные расстелили красную дорожку для российского президента. Глава Белого дома с улыбкой поприветствовал Путина, пожал ему руку и прошёл вместе с ним. Хоккеист подчеркнул, что никогда не забудет эту символичную сцену.

«Я никогда в своей жизни не забуду, как 15 августа 2025 года американские солдаты расстелили красную дорожку. И на этой дорожке президент США с улыбкой аплодировал ему, пожал ему руку и прошёлся с ним», — написал Гашек также назвав Трампа «предателем».