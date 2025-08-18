«Никогда не забуду»: Хоккеист-русофоб Гашек высказался о встрече Путина и Трампа на Аляске
Гашек: Никогда не забуду, как в США перед Путиным расстелили красную дорожку
Обложка © Life.ru
Чешский хоккеист Доминик Гашек, известный своими русофобскими высказываниями, неожиданным образом прокомментировал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На своей странице в социальной сети X, он признался, что в его памяти навсегда останется один особенный момент.
Хоккеист вспомнил, как американские военные расстелили красную дорожку для российского президента. Глава Белого дома с улыбкой поприветствовал Путина, пожал ему руку и прошёл вместе с ним. Хоккеист подчеркнул, что никогда не забудет эту символичную сцену.
«Я никогда в своей жизни не забуду, как 15 августа 2025 года американские солдаты расстелили красную дорожку. И на этой дорожке президент США с улыбкой аплодировал ему, пожал ему руку и прошёлся с ним», — написал Гашек также назвав Трампа «предателем».
Напомним, что 15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры продолжительностью около трёх часов. Беседа началась ещё в лимузине республиканца, куда сел российский президент. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что главы государств добились «эпического» успеха. Тем не менее госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио сказал, что саммите на Аляске США изначально не планировали заключать соглашение по украинскому конфликту, поскольку Киев не принимал в нём участия.