Трамп назвал вероятность агрессии против Украины преувеличенной
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Президент США Дональд Трамп назвал угрозу «будущей агрессии» против Украины после урегулирования конфликта преувеличенной. Об этом американский лидер заявил в ходе встречи с лидерами ЕС и главарём киевского режима Владимиром Зеленским.
«В целом я оптимистично настроен и считаю, что совместными усилиями мы сможем достичь соглашения, которое будет сдерживать любую будущую агрессию против Украины. И на самом деле я думаю, что её не будет. Думаю, это даже переоценено, сильно преувеличено», — отметил хозяин Белого дома.
Кроме того, Трамп подчеркнул, что европейские страны возьмут на себя значительную часть ответственности за безопасность Украины, а США продолжат оказывать поддержку.
Напомним, ранее президент Соединённых Штатов сообщил, что ясность по ситуации на Украине появится примерно через семь–четырнадцать дней. По его словам, обе стороны заинтересованы в заключении соглашения. Трамп также намерен обсудить возможный обмен территориями между Россией и Украиной.