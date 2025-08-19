Трамп не отвяжется от Америки: Шокирующее пророчество Жириновского начало сбываться

В своё время покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал, что Дональд Трамп во второй раз изберётся на пост президента США. Он также утверждал, что семья Трампа «будет ласково обращаться с Америкой» до 2040 года. Первая часть предсказания уже сбылась, а о возможности сохранения власти за лидером республиканцев сегодня говорят многие эксперты.

К примеру, политолог Сергей Маркелов уверен, что Трамп может остаться во власти даже после второго срока, переизбравшись в третий раз или же заняв иной высокий пост. Политик «как упрямый человек и профессиональный девелопер» за долгие годы жизни научился обходить юридические вопросы. Чтобы преодолеть конституцию США, он также может оставить власть своей семье.

«У Трампа есть всё, чтобы перетянуть на себя большую историческую часть США. Если вице-президента США Джей Ди Венса выберут на следующих выборах, то Трамп никуда не денется, он Сенат или Конгресс США возглавит. Трамп теперь уже точно с Америки не отвяжется, именно в статусе чиновника», — заключил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».