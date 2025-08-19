Мессенджер MAX
19 августа, 13:30

«Ни тепло ни холодно»: В ГД отказались учитывать позицию Запада по новым территориям РФ

Депутат Водолацкий: Россию не интересует мнение Запада по новым территориям

Госдума РФ. Обложка © Life.ru

Россию не интересует мнение Запада по новым территориям нашей страны, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, новые регионы уже активно развиваются, а вопросы изменения Конституции власти РФ не собирается рассматривать, даже если кто-то мечтает вернуть эти земли в состав Украины.

«За все эти годы мы доказали, что мы защитили свой русский народ. Мы защитили тех людей, которые боролись за свою русскую культуру, русский язык. Сегодня эти территории в составе России развиваются очень активно. И нам ни тепло ни холодно от признания Запада», — подчеркнул парламентарий в интервью NEWS.ru.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп поставил точку в вопросе вступления Украины в НАТО и возвращения Крыма. Он также исключил отправку американских войск на Украину. Кроме того, политик назвал Россию мощной военной державой.

