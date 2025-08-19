Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Регион
19 августа, 15:10

«Какой же вы негодяй»: Никас Сафронов отказался признать очередного внебрачного сына

Художник Никас Сафронов отказался признать Вакариса из Литвы внебрачным сыном

Никас Сафронов. Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков

Народный художник России Никас Сафронов никогда не скрывал своей склонности к романам. В молодости он имел множество мимолётных связей с разными женщинами, в результате которых на свет нередко появлялись дети, причём только мальчики. У деятеля искусств шестеро сыновей, но только один из них был рождён в официальном браке.

Никас Сафронов отказался признавать Вакариса из Литвы внебрачным сыном. Видео © Пятый канал

Всех наследников Сафронов признал. Однако недавно в СМИ появилась информация о возможном ещё одном ребёнке мастера. Гражданка Литвы по имени Дайнора утверждает, что 40 лет назад у неё была интимная связь с художником, после чего родился сын Вакарис. Мужчина пытался связаться с предполагаемым отцом, недавно ему удалось найти контакт.

«Мне позвонил один мальчик, мой сын. И я сказал: «А почему мама не звонит?». Позвонила мама. Я говорю: «Откуда, где, когда?». Говорит: «Какой же вы негодяй», — раскрыл подробности собеседник Пятого канала.

Сафронов признался, что не понял претензий и попросил женщину объяснить ситуацию. Однако на другом конце провода продолжали настаивать на своей правде, а затем последовали угрозы обращения в суд. Художник отметил, что действительно когда-то жил в Литве, но никакую Дайнору не знает, да и события происходили совсем в другое время. По его словам, эта история не первая, к нему уже неоднократно обращались потенциальные дети, а иногда ситуации доходили до абсурда.

«Появился один ребёнок, который старше меня на два года. Мой ребёнок появился. Были десятки, сотни пытающихся сказать, что я их папа», — подчеркнул Сафронов.

Ранее Никас Сафронов рассказал об «оазисе» в Ульяновске, из которого он черпает вдохновение. Кроме того, художник назвал политика, для которого готов написать портрет.

