Гале из «Ворониных» удалили злокачественную опухоль и назначили химиотерапию

Актрисе из сериала «Воронины» Анне Фроловцевой удалили злокачественную опухоль. Новообразование у 76-летней актрисы нашли по результатам серии обследований после госпитализации в конце прошлого года, узнал Mash.

Звезда обратилась к врачам с болью в груди ещё в декабре прошлого года, после чего ей было решено провести маммографию. На снимках заметили злокачественную опухоль и отправили известную пациентку на дообследование. В итоге артистке поставили диагноз «Онкология». Консилиум врачей принял решение госпитализировать её для операции.

Сейчас Фроловцева восстанавливается после вмешательства. Затем ей предстоит гормональная терапия и химиотерапия.