Путин и Трамп на Аляске
20 августа, 10:36

Гале из «Ворониных» удалили злокачественную опухоль и назначили химиотерапию

Актрисе из сериала Воронины Анне Фроловцевой удалили злокачественную опухоль

Актриса театра и кино Анна Фроловцева. Обложка © Агентство «Москва» / Никеричев Андрей

Актрисе из сериала «Воронины» Анне Фроловцевой удалили злокачественную опухоль. Новообразование у 76-летней актрисы нашли по результатам серии обследований после госпитализации в конце прошлого года, узнал Mash.

Звезда обратилась к врачам с болью в груди ещё в декабре прошлого года, после чего ей было решено провести маммографию. На снимках заметили злокачественную опухоль и отправили известную пациентку на дообследование. В итоге артистке поставили диагноз «Онкология». Консилиум врачей принял решение госпитализировать её для операции.

Сейчас Фроловцева восстанавливается после вмешательства. Затем ей предстоит гормональная терапия и химиотерапия.

Ранее умерла петербургская актриса Анна Кузнецова. Звезда перенесла тяжёлую операцию на головной мозг из-за опухоли. Однако делилась своими трудностями она крайне редко, предпочитая стойко справляться с ними в одиночку.

    avatar