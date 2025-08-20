Замглавы Ельцин Центра Людмилу Телень осудили за репост в соцсети

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга сегодня рассматривается дело первого заместителя исполнительного директора «Ельцин Центра» Людмилы Телень. Как сообщает корреспондент РИА «Новости» из зала суда, причиной административного разбирательства стал репост в социальной сети, квалифицированный как дискредитация Вооружённых сил России.

От ондатровой шапки до квартиры: Почему топ-менеджер Ельцин-центра бросает всё и сбегает в Израиль

По словам адвоката Телень, её ходатайство, зачитанное в суде, указывает, что пост был опубликован в феврале 2022 года. Как ранее поясняли в объединённой пресс-службе судов региона, материалы против Телень поступили по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, касающейся публичных действий, дискредитирующих применение ВС РФ. Между тем, в мае стало известно о побеге замглавы Ельцин-центра из России.