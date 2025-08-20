Два истребителя F-16 и Су-27 совершили авианалёт на российское приграничье, доложили в ВДВ

Вооружённые силы Украины нанесли удар по району села Тёткино Курской области с использованием американских истребителей F-16, осуществивших сброс управляемых авиационных бомб. В авианалёте на приграничье принимал участие и сверхзвуковой истребитель Су-27, сообщили военнослужащие ВДВ в Telegram-канале «Архангел спецназа».

«На днях один Су-27 атаковал окрестности Тёткино, а затем два F-16 также осуществили сброс УАБов (управляемая авиационная бомба. — Прим. Life.ru) по району села», — пишут десантники.