Два истребителя F-16 и Су-27 совершили авианалёт на российское приграничье, доложили в ВДВ
Архангел спецназа: ВСУ применили истребители F-16 для атаки на Курскую область
Вооружённые силы Украины нанесли удар по району села Тёткино Курской области с использованием американских истребителей F-16, осуществивших сброс управляемых авиационных бомб. В авианалёте на приграничье принимал участие и сверхзвуковой истребитель Су-27, сообщили военнослужащие ВДВ в Telegram-канале «Архангел спецназа».
«На днях один Су-27 атаковал окрестности Тёткино, а затем два F-16 также осуществили сброс УАБов (управляемая авиационная бомба. — Прим. Life.ru) по району села», — пишут десантники.
По их сведениям, в настоящее время стрелковые бои идут в районе Рыжёвки, Бессаловки Сумской области Украины. При этом интенсивность применения авиации ВСУ возросла и на других направлениях СВО.
Ранее украинские военные заявили о потере истребителя F-16, которым управлял лётчик 1-го класса. Пилотировал самолёт Максим Устименко – однокурсник лётчика Андрея Пильщикова, прозванного одним из «призраков Киева», который погиб в 2023 году. Владимир Зеленский был шокирован этой новостью и потребовал немедленного расследования всех обстоятельств.