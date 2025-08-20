На Западе рассказали об унизительных моментах на встрече Трампа с «группой поддержки» Зеленского
Издание Steigan сообщило об унизительных моментах на встрече Трампа с главами ЕС
Во время встречи американского президента Дональда Трампа с руководителями европейских государств в Белом доме имели место несколько пренебрежительных эпизодов в отношении глав стран Евросоюза. Об этом сообщает норвежское издание Steigan.
Как отмечается в публикации, присутствовало множество мелких унизительных деталей. К примеру, Трамп, по всей видимости, не смог узнать президента Финляндии.
Автор материала указывает, что приём европейских лидеров также сильно отличался от помпезной и торжественной обстановки, сопровождавшей визит Владимира Путина на Аляску 15 августа. В данном случае президент Соединённых Штатов не вышел лично, чтобы поприветствовать кого-либо из гостей.
Напомним, середине мероприятия Трамп сделал паузу, чтобы совершить телефонный звонок Владимиру Путину. Сообщается, что беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств высказались за дальнейшее продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Кроме того, они достигли договорённости обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на предстоящих переговорах.
Как сообщал Life.ru, на днях в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, к которой затем присоединились лидеры нескольких европейских стран. Основной темой обсуждения стали гарантии безопасности для Украины, разрабатываемые Европой в сотрудничестве с США. Также Трамп пообещал предоставить киевскому руководству земли. Президент Финляндии Александр Стубб заявил о значительном прогрессе в разрешении конфликта на Украине. По его словам, за последние две недели удалось достичь большего, чем за предыдущие три с половиной года.