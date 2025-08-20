Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 14:06

На Западе рассказали об унизительных моментах на встрече Трампа с «группой поддержки» Зеленского

Издание Steigan сообщило об унизительных моментах на встрече Трампа с главами ЕС

Обложка © ТАСС / AP

Обложка © ТАСС / AP

Во время встречи американского президента Дональда Трампа с руководителями европейских государств в Белом доме имели место несколько пренебрежительных эпизодов в отношении глав стран Евросоюза. Об этом сообщает норвежское издание Steigan.

Как отмечается в публикации, присутствовало множество мелких унизительных деталей. К примеру, Трамп, по всей видимости, не смог узнать президента Финляндии.

Автор материала указывает, что приём европейских лидеров также сильно отличался от помпезной и торжественной обстановки, сопровождавшей визит Владимира Путина на Аляску 15 августа. В данном случае президент Соединённых Штатов не вышел лично, чтобы поприветствовать кого-либо из гостей.

Напомним, середине мероприятия Трамп сделал паузу, чтобы совершить телефонный звонок Владимиру Путину. Сообщается, что беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств высказались за дальнейшее продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Кроме того, они достигли договорённости обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на предстоящих переговорах.

Стало известно, как Мерц едва не спровоцировал скандал в Белом доме
Стало известно, как Мерц едва не спровоцировал скандал в Белом доме

Как сообщал Life.ru, на днях в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, к которой затем присоединились лидеры нескольких европейских стран. Основной темой обсуждения стали гарантии безопасности для Украины, разрабатываемые Европой в сотрудничестве с США. Также Трамп пообещал предоставить киевскому руководству земли. Президент Финляндии Александр Стубб заявил о значительном прогрессе в разрешении конфликта на Украине. По его словам, за последние две недели удалось достичь большего, чем за предыдущие три с половиной года.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar