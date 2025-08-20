На Западе рассказали об унизительных моментах на встрече Трампа с «группой поддержки» Зеленского

Во время встречи американского президента Дональда Трампа с руководителями европейских государств в Белом доме имели место несколько пренебрежительных эпизодов в отношении глав стран Евросоюза. Об этом сообщает норвежское издание Steigan.

Как отмечается в публикации, присутствовало множество мелких унизительных деталей. К примеру, Трамп, по всей видимости, не смог узнать президента Финляндии.

Автор материала указывает, что приём европейских лидеров также сильно отличался от помпезной и торжественной обстановки, сопровождавшей визит Владимира Путина на Аляску 15 августа. В данном случае президент Соединённых Штатов не вышел лично, чтобы поприветствовать кого-либо из гостей.