«Угрожают взорвать»: Адвоката Прилучного кошмарят подозрительные мужчины с оружием

По словам Даниеловой, незнакомые мужчины не только открыто угрожают ей, но и предпринимают попытки проникнуть на территорию с ножами в руках. Они систематически вырубают ей связь и не дают запустить генератор, оставляя дом без электричества. Однажды они даже решили полностью перекрыть въезд в её жилище.