«Угрожают взорвать»: Адвоката Прилучного кошмарят подозрительные мужчины с оружием
Возле дома адвоката Прилучного Даниеловой дежурят подозрительные люди с ножами
Возле дома адвоката актёра Павла Прилучного Оксаны Даниеловой с 18 августа постоянно бродят из стороны в сторону незнакомые мужчины, чьё поведение вызывает серьёзное беспокойство. Своими опасениями она поделилась с SHOT.
Адвокат Прилучного жалуется на подозрительных людей. Видео © Telegram / SHOT
По словам Даниеловой, незнакомые мужчины не только открыто угрожают ей, но и предпринимают попытки проникнуть на территорию с ножами в руках. Они систематически вырубают ей связь и не дают запустить генератор, оставляя дом без электричества. Однажды они даже решили полностью перекрыть въезд в её жилище.
Особое внимание привлекает жёлтый грузовик, который неоднократно замечали неподалёку — он словно поставлен на постоянное дежурство у дома адвоката. Сейчас неизвестные угрожают взорвать именно эту машину, надеясь таким образом заставить Оксану покинуть жилище, где, по их данным, она проживает незаконно.
Напомним, что Павел Прилучный недавно проиграл суд и не смог забрать у экс-супруги Агаты Муцениеце 12-летнего сына. В октябре 2024 года мальчик перестал общаться с матерью, поскольку, по словам отца, хотел жить с ним. После поражения в суде Прилучный беспечно улетел в отпуск со своей новой женой.
Обложка © Telegram / SHOT