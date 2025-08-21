Мессенджер MAX
21 августа, 14:37

«Угрожают взорвать»: Адвоката Прилучного кошмарят подозрительные мужчины с оружием

Возле дома адвоката Прилучного Даниеловой дежурят подозрительные люди с ножами

Возле дома адвоката актёра Павла Прилучного Оксаны Даниеловой с 18 августа постоянно бродят из стороны в сторону незнакомые мужчины, чьё поведение вызывает серьёзное беспокойство. Своими опасениями она поделилась с SHOT.

Адвокат Прилучного жалуется на подозрительных людей. Видео © Telegram / SHOT

По словам Даниеловой, незнакомые мужчины не только открыто угрожают ей, но и предпринимают попытки проникнуть на территорию с ножами в руках. Они систематически вырубают ей связь и не дают запустить генератор, оставляя дом без электричества. Однажды они даже решили полностью перекрыть въезд в её жилище.

Особое внимание привлекает жёлтый грузовик, который неоднократно замечали неподалёку — он словно поставлен на постоянное дежурство у дома адвоката. Сейчас неизвестные угрожают взорвать именно эту машину, надеясь таким образом заставить Оксану покинуть жилище, где, по их данным, она проживает незаконно.

Прилучный добился возбуждения уголовки против беременной Муцениеце
Прилучный добился возбуждения уголовки против беременной Муцениеце

Напомним, что Павел Прилучный недавно проиграл суд и не смог забрать у экс-супруги Агаты Муцениеце 12-летнего сына. В октябре 2024 года мальчик перестал общаться с матерью, поскольку, по словам отца, хотел жить с ним. После поражения в суде Прилучный беспечно улетел в отпуск со своей новой женой.

Обложка © Telegram / SHOT

