Западная коалиция разработала «военные варианты» мира для Украины
Генштабы США и НАТО разработали военные планы для поддержки переговоров о мире
Высшие военные руководители США, ключевых европейских стран-членов НАТО и Украины разработали конкретные военные планы в поддержку дипломатических усилий по достижению стабильного мира в Европе. Об этом сообщил объединённый комитет начальников штабов США.
Совещание с участием глав генштабов США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины и верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе проходило в Вашингтоне на протяжении вторника и среды. По информации американского генштаба, в ходе встречи были выработаны конкретные подходы.
«Начальники штабов разработали военные варианты в поддержку переговоров, направленных на установление прочного мира в Европе. Эти варианты будут представлены советникам по национальной безопасности каждой из стран для соответствующего рассмотрения в рамках продолжающихся дипломатических усилий», — заявил представитель американского генштаба Джозеф Холс.
Он добавил, что соответствующее планирование и взаимодействие между военными ведомствами будут продолжаться по мере развития переговорного процесса. Ожидается, что подготовленные документы будут направлены советникам по национальной безопасности участвующих государств для изучения в контексте текущей дипломатии.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале подготовки ко встрече между презентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским. Позже глава Белого дома подтвердил, процесс идёт полным ходом. Кстати, сам лидер США намерен временно отойти от участия в переговорах по урегулированию украинского конфликта.