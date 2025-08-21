Западная коалиция разработала «военные варианты» мира для Украины

Высшие военные руководители США, ключевых европейских стран-членов НАТО и Украины разработали конкретные военные планы в поддержку дипломатических усилий по достижению стабильного мира в Европе. Об этом сообщил объединённый комитет начальников штабов США.

Совещание с участием глав генштабов США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины и верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе проходило в Вашингтоне на протяжении вторника и среды. По информации американского генштаба, в ходе встречи были выработаны конкретные подходы.

«Начальники штабов разработали военные варианты в поддержку переговоров, направленных на установление прочного мира в Европе. Эти варианты будут представлены советникам по национальной безопасности каждой из стран для соответствующего рассмотрения в рамках продолжающихся дипломатических усилий», — заявил представитель американского генштаба Джозеф Холс.