Россия выходит из процесса по инциденту в Керченском проливе в 2018 году

Российская Федерация официально прекратила участие в арбитражном разбирательстве, инициированном Украиной по поводу задержания трёх её военных кораблей в Чёрном море осенью 2018 года. О данном решении официально проинформировало Министерство иностранных дел России.

«21 августа Российская Федерация вышла из арбитражного процесса по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года о задержании в Чёрном море в ноябре 2018 года трёх украинских военных кораблей», — заявили в МИД.

Ведомство подчеркнуло, что состав суда был сформирован с отступлениями от установленных правил, что лишает его решения какой-либо юридической силы. В заявлении также добавили, что изначально Россия не давала согласия на рассмотрение данного спора в рамках этого арбитража, поскольку он относится к категории дел, для которых юрисдикция трибунала исключена.