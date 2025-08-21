Россия выходит из процесса по инциденту в Керченском проливе в 2018 году
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii
Российская Федерация официально прекратила участие в арбитражном разбирательстве, инициированном Украиной по поводу задержания трёх её военных кораблей в Чёрном море осенью 2018 года. О данном решении официально проинформировало Министерство иностранных дел России.
«21 августа Российская Федерация вышла из арбитражного процесса по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года о задержании в Чёрном море в ноябре 2018 года трёх украинских военных кораблей», — заявили в МИД.
Ведомство подчеркнуло, что состав суда был сформирован с отступлениями от установленных правил, что лишает его решения какой-либо юридической силы. В заявлении также добавили, что изначально Россия не давала согласия на рассмотрение данного спора в рамках этого арбитража, поскольку он относится к категории дел, для которых юрисдикция трибунала исключена.
Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. Они находились под арестом до сентября 2019 года, когда их передали Украине в рамках обмена заключёнными.