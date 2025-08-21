Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 18:12

Россия выходит из процесса по инциденту в Керченском проливе в 2018 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

Российская Федерация официально прекратила участие в арбитражном разбирательстве, инициированном Украиной по поводу задержания трёх её военных кораблей в Чёрном море осенью 2018 года. О данном решении официально проинформировало Министерство иностранных дел России.

«21 августа Российская Федерация вышла из арбитражного процесса по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года о задержании в Чёрном море в ноябре 2018 года трёх украинских военных кораблей», — заявили в МИД.

Ведомство подчеркнуло, что состав суда был сформирован с отступлениями от установленных правил, что лишает его решения какой-либо юридической силы. В заявлении также добавили, что изначально Россия не давала согласия на рассмотрение данного спора в рамках этого арбитража, поскольку он относится к категории дел, для которых юрисдикция трибунала исключена.

Возврат Украине арестованных кораблей назвали серьёзным знаком Зеленскому
Возврат Украине арестованных кораблей назвали серьёзным знаком Зеленскому

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. Они находились под арестом до сентября 2019 года, когда их передали Украине в рамках обмена заключёнными.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar