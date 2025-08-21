Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 19:32

Адвокат Дибровой обвинила Екатерину Гордон в цинизме и непрофессионализме

Обложка © Telegram/Адвокат Ирина Кузнецова

Обложка © Telegram/Адвокат Ирина Кузнецова

Адвокат Полины Дибровой Ирина Кузнецова резко раскритиковала коллегу Екатерину Гордон, представляющую интересы Елены Товстик в бракоразводном процессе. Своё мнение она изложила в публикации в своём Telegram-канале.

«Обидно за Лену, попавшую не в лучший свой период жизни в цепкие лапы озлобленной дамы с винишком», — заявила адвокат.

Гордон, по её мнению, интересно сражаться и биться лишь на публику, хайп и злость у неё стоят выше интересов самого клиента. Адвокат выразила сожаление в отношении Елены Товстик, которая, по её словам, попала в цепкие лапы озлобленной дамы.

«Орать в рупор: «За женщин!» и потом оскорблять других женщин — цинизм, не говорю уж про отсутствие этики и профессионализма. Но это я много хочу от Г. (Гордон. — Прим.Life.ru)», — заключила Кузнецова.

Она также предположила, что в будущем Елена Товстик может отказаться от сотрудничества с Гордон, и тогда её адвокат может переметнуться на сторону её мужа, Романа Товстика.

Полина Диброва с любовником планируют жить в роскошном особняке за 140 млн рублей
Полина Диброва с любовником планируют жить в роскошном особняке за 140 млн рублей

Напомним, Life.ru сообщал, что телеведущий Дмитрий Дибров разводится с молодой женой Полиной, которая, предположительно, ушла от 64-летнего супруга ради романа с бизнесменом Романом Товстиком, отцом шестерых детей и совладельцем крупной компании. Знакомые Диброва поделились подробностями о его состоянии после измены. Адвокат Александр Добровинский рассказал об условиях развода пары.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Дмитрий Дибров
  • Полина Диброва
  • Екатерина Гордон
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar