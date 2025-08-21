В Крыму спасли четыре села от надвигавшегося ландшафтного пожара
МЧС: Площадь ландшафтного пожара в Крыму возросла до 7 тысяч гектаров
Площадь ландшафтного пожара в Крыму возросла до семи тысяч гектаров. Спасатели остановили распространение огня и защитили четыре села. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ландшафтные пожары в Крыму. Видео © Telegram / МЧС России
«По предварительной информации, площадь пожара составляет около семи тысяч гектаров», — говорится в сообщении ведомства.
Угрозу возгорания устранили в населённых пунктах Малиновка, Лучевой, Северный и Васильевка. Эти сёла расположены в Белогорском и Советском районах. Для тушения пожара задействовали два вертолёта Ми-8, которые сбросили 81 тонну воды на место возгорания. В пресс-службе добавили, что тушение с использованием ранцевых огнетушителей продолжается. В настоящий момент на месте работают более 330 пожарных и 70 единиц техники.
Ранее Life.ru рассказывал, как пожары охватили несколько районов Луганской Народной Республики. В Антрацитовском округе, возле села Степное, огонь перешёл на территорию алюминиевого завода. Также зафиксировали возгорание в Станично-Луганском районе.
Обложка © Telegram / МЧС России