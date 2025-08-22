Батальон «Азова»* уничтожен под Красным лиманом, последние выжившие бегут в Изюм

Он заявил, что сам уцелел и чувствует себя нормально, но всего три дня назад их батальон сократился до жалких 15 человек, и что происходит сейчас, ему неизвестно. В отчаянном обращении к своим товарищам Баранов призвал их складывать оружие и сдаваться в плен, подчеркнув, что это единственный путь к спасению, иначе их ждёт неминуемая гибель.