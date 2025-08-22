Батальон «Азова»* уничтожен под Красным лиманом, последние выжившие бегут в Изюм
На Краснолиманском направлении российские силы практически стёрли с лица земли один из батальонов группировки «Азов»*, поделился с ТАСС боевик этого подразделения Дмитрий Баранов.
Он заявил, что сам уцелел и чувствует себя нормально, но всего три дня назад их батальон сократился до жалких 15 человек, и что происходит сейчас, ему неизвестно. В отчаянном обращении к своим товарищам Баранов призвал их складывать оружие и сдаваться в плен, подчеркнув, что это единственный путь к спасению, иначе их ждёт неминуемая гибель.
Перед этим двое бойцов «Азова»* сдались в плен на Краснолиманском направлении. Остатки группировки, по информации агентства, отступили в Изюм, где, скрываясь от реальных боев, они снимают постановочные видеоролики, имитирующие боевые действия на изюмском участке фронта.
Ранее наёмник ВСУ из Азербайджана Азазаде Асим Махироглы сдался в плен российским бойцам в окрестностях села Петровское на границе ЛНР и Харьковской области. До этого ВС РФ взяли в плен 23-летнего наёмника из Вьетнама, который служил в составе 4-го интернационального легиона ВСУ на Краснолиманском направлении. Он был единственным, кто выжил после удара ВС РФ по бункеру ВСУ, но был тяжело ранен в ходе обстрела. Ему оторвало руку.
