«Дикая распродажа»: Раскрыта истинная цель размещения войск Запада на Украине
Рогов назвал распилом бюджета намерение разместить на Украине войска Запада
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rafal Olkis
Европейские политики собираются складывать себе в карман бюджетные средства, посылая солдат на Украину. Об этом сообщил председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в беседе с Радио Sputnik.
По его мнению, это не что иное, как масштабное присвоение бюджетных ресурсов западных стран под прикрытием «помощи». Он называет происходящее «дикой распродажей» и «разворовыванием» государственных средств.
«И Владимир Зеленский здесь главный оператор, потому что он это всё переводит в кэш, переводит в крипту и возвращает обратно выгодополучателям, которые сидят и в Лондоне, Париже, и Брюсселе», — объяснил эксперт.
Ранее глава Офиса украинского лидера Ермак рассказал, сколько стран готовы разместить своих солдат на украинской территории. При этом американские СМИ считают, что Запад может пойти на такой шаг, не дожидаясь одобрения России. А вот некоторые политологи вообще сомневаются, что Европа начнёт действовать.