«Дикая распродажа»: Раскрыта истинная цель размещения войск Запада на Украине

Европейские политики собираются складывать себе в карман бюджетные средства, посылая солдат на Украину. Об этом сообщил председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в беседе с Радио Sputnik.

По его мнению, это не что иное, как масштабное присвоение бюджетных ресурсов западных стран под прикрытием «помощи». Он называет происходящее «дикой распродажей» и «разворовыванием» государственных средств.