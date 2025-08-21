Профессор объяснил, почему НАТО не отправит «контингент смертников» на Украину
Так называемая «коалиция желающих» насчитывает 30 стран, однако в реальности лишь восемь выразили готовность ввести войска на территорию Украины, обратил внимание профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. И то, по его словам, члены НАТО намерены отправить военных только после прекращения боевых действий, чтобы обеспечить безопасность своих военнослужащих.
«Пока идут активные боевые действия, ни одно европейское государство на это не решится, поскольку этот контингент станет контингентом смертников. Это будет законная цель для российских «Искандеров», — заявил кандидат политических наук.
Он отметил, что бойцы ВС РФ периодически берут в плен британских военных, которые работают на Украине инструкторами, а также иностранных наёмников, добровольцев и сотрудников спецслужб. Если же европейским политикам очень захочется отправить постоянный контингент, то им придётся получать согласие национальных парламентов, что вызовет широкий общественный резонанс, заключил собеседник 360.ru.
Напомним, ранее глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС работает над гарантиями безопасности для Украины по принципу 5-й статьи НАТО. По данным Bloomberg, десять стран ЕС отправят войска на Украину после мирного соглашения. Однако Politico сообщает, что в ЕС считают трудноосуществимым план отправить войска на Украину. Тем не менее в МИД РФ резко ответили на планы Запада разместить на Украине военных НАТО.