Профессор объяснил, почему НАТО не отправит «контингент смертников» на Украину

Так называемая «коалиция желающих» насчитывает 30 стран, однако в реальности лишь восемь выразили готовность ввести войска на территорию Украины, обратил внимание профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. И то, по его словам, члены НАТО намерены отправить военных только после прекращения боевых действий, чтобы обеспечить безопасность своих военнослужащих.

«Пока идут активные боевые действия, ни одно европейское государство на это не решится, поскольку этот контингент станет контингентом смертников. Это будет законная цель для российских «Искандеров», — заявил кандидат политических наук.