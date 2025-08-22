Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может изменить свой подход к украинскому вопросу через пару недель. Life.ru решил узнать у астролога и таролога Бориса Зака, что на какие именно изменения может решиться главап Белого дома.

Согласно интерпретации эксперт, Вашингтон планирует сместить акценты в сторону улучшения партнёрских отношений с Москвой, о чём свидетельствует выпавшая карта 3 Пентаклей. При этом отмечается, что планы пока находятся в стадии активной проработки, а сам Трамп тщательно отсеивает поступающие предложения, о чём говорит карта 4 Кубков.

Есть ли у Трампа хотя бы примерные планы по изменению подхода к конфликту на Украине через две недели? Планы пока прорабатываются. При этом Трамп активно отвергает множество поступающих ему предложений, о чём говорит выпавшая в раскладе карта 4 Кубков. Трамп планирует предложить России выгодную сделку и сделать иные предложения, направленные на расширение сотрудничества двух стран. При этом сейчас прорабатываются планы, как это сотрудничество наладить не в ущерб отношениям с ЕС. Борис Зак Астролог, таролог

В отношении России, по версии астролога, американская администрация готовит конкретные взаимовыгодные предложения, которые могут быть реализованы в краткосрочной перспективе (Рыцарь Пентаклей). В то же время Украине предполагается предложить схему долгосрочного сотрудничества (8 Пентаклей и Императрица), приносящую результаты в отдалённой перспективе.

Особо подчёркивается, что текущие планы Трампа не предусматривают существенных изменений в отношениях со странами ЕС — основное внимание сосредоточено на выстраивании диалога непосредственно с Россией и Украиной. Как отмечает Зак, эта позиция согласуется с его предыдущим прогнозом в июле, где указывалось на приоритет экономических аспектов урегулирования для американской администрации.

В июле мой расклад показал, что Трампа в первую очередь интересуют экономические вопросы в украинском конфликте. Этой позиции он продолжает придерживаться и будет стараться предлагать России и Украине такие условия партнёрства, которые позволят наладить сотрудничество обеих стран с США. Борис Зак Астролог, таролог