Издание Strategic Culture описало встречу лидеров ЕС и НАТО с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне как унизительный эпизод для европейской политической элиты. В статье отмечается, что одно фото запечатлело их в Овальном кабинете, где они выглядели как напуганные школьники.

«Понадобилось всего одно фото, чтобы запечатлеть в памяти потомков полное унижение политической элиты евромусора в 2025 году: коалиция недоумков в Овальном кабинете, выстроившаяся в ряд, словно кучка испуганных школьников, получившая строгий выговор от Хозяина», — указано в материале.

Автор также подчёркивает, что европейские политики не осознают последствий использования Украины как инструмента против России, что может привести к серьёзному ответу со стороны Москвы.