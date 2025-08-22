Европейских лидеров на встрече с Трампом сравнили с кучкой испуганных школьников
Strategic Culture: Встреча с Трампом стала унижением для европейских лидеров
Издание Strategic Culture описало встречу лидеров ЕС и НАТО с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне как унизительный эпизод для европейской политической элиты. В статье отмечается, что одно фото запечатлело их в Овальном кабинете, где они выглядели как напуганные школьники.
«Понадобилось всего одно фото, чтобы запечатлеть в памяти потомков полное унижение политической элиты евромусора в 2025 году: коалиция недоумков в Овальном кабинете, выстроившаяся в ряд, словно кучка испуганных школьников, получившая строгий выговор от Хозяина», — указано в материале.
Автор также подчёркивает, что европейские политики не осознают последствий использования Украины как инструмента против России, что может привести к серьёзному ответу со стороны Москвы.
На встрече в Вашингтоне Трамп обсудил с Владимиром Зеленским вопросы безопасности Киева, к переговорам присоединились европейские лидеры, которые планируют предоставить гарантии при координации с США. На следующий день Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания намерены отправить войска на Украину, тогда как американские силы, по его словам, там размещаться не будут.
Напомним, 18 августа в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В какой-то момент президент США приостановил беседу, чтобы созвониться с Владимиром Путиным и сообщить ему о результатах переговоров. Их беседа носила конструктивный и откровенный характер. После переговоров в Белом доме Трамп заявил о начале подготовки ко встрече между Путиным и Зеленским, который уже подчеркнул, что Украина не настаивает на перемирии для переговоров с Россией.