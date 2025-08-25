Кого из телеведущих больше не хотят терпеть российские зрители: 5 надоевших всем звёзд

Эти пятеро ведущих уже давно набили оскомину не только своим критикам и завистникам, но и тем людям, благодаря которым вообще обладают такой славой и таким весом в обществе. Телезрителям. Аудитория телеканалов ходит на работу, платит налоги, просматривает эфиры, увеличивает стоимость рекламного времени. Но эти звёзды ТВ, видимо, забыли, кому они обязаны своим статусом. Надоевшие телеведущие — далее в материале.

Жанна Бадоева

Несравненная Жанна Бадоева прославилась на шоу «Орёл и решка». Следующие шоу с её участием оборачивались волной раздражения телезрителей. Фото © РИА «Новости» / Кирилл Каллиников

У Жанны Бадоевой есть режиссёрское образование. Она хотела поступать на актрису, но почему-то в 90-е девушку не взяли на «факультет лицедейства» из-за возраста. Это не помешало Бадоевой добиться успеха на телевидении. Канал «1 + 1», сам того не заметив, стал историческим местом — там на подмостки «Камеди клаб» впервые пустили женщину. А в 2011 году Жанна и её муж Алан стали ведущими принципиально нового проекта — «Орёл и решка». Это шоу про путешествия, где двое ведущих находятся за границей и кидают монетку, чтобы решить, кто будет выживать в новой стране на большие деньги, а кто — на маленькие.

«Орёл и решка» стали прорывом для Бадоевой. А потом оказалось, что некоторым телезрителям она не очень нравится. Аудитория отмечает её «скрипучий голос», не очень смешные шутки и «хабалистое поведение». Это особенно явно было заметно на двух шоу: «Две звезды. Отцы и дети» и «Жизнь других». Например, Станислав Садальский заявлял, имея в виду голос Жанны, следующее: «Кровь из ушей пошла». На шоу «Две звезды. Отцы и дети» Бадоева составила пару Нагиеву, в канал проекта посыпались гневные комментарии. На «Жизни других» зрители отмечали «жеманность» ведущей и голос, который может поменять тон или сорваться на крик. Там же девушка вела себя довольно эксцентрично, размахивала руками, например. Бадоевой, возможно, стоит отдохнуть и перезагрузиться.

Елена Малышева

Елена Малышева — королева российских медицинских телешоу. Но ей пора подобрать регента. Фото © РИА «Новости» / Алексей Никольский

«Жить так здорово здорово!» — поётся в заглавной песне самой важной для Елены Малышевой и многих телезрителей передачи. С 3 октября 1997 года ведущая запустила шоу «Здоровье». Оно просуществовало около 12 лет и 16 августа 2010 года вышло в эфир под новым названием «Жить здорово!» В программе Малышева делает то, что умеет лучше всего: объясняет медицинские факты и «лайфхаки» по сохранению здоровья максимально понятным и доступным способом. Обычно на выпуск «Жить здорово!» приходит человек с определённой проблемой, рассказывает о ней Елене Васильевне, и профильный врач объясняет, что со всем этим делать, как жить и какая нужна профилактика.

Иногда это заходит за рамки приличия. Например, в спецпроекте «Зима на носу» участвует огромный нос, который призван максимально доступно объяснить, что происходит с данным органом, когда у вас, например, ринофима или некрасивые бугры. Потом — женщина в костюме матки поёт и танцует. Не говоря уже о выпуске, где процесс обрезания был сымитирован при помощи зрительницы в свитере на глазах у раввина Александра Моисеевича Бороды. О самой Малышевой аудитория говорит, что ведущая похожа на героиню из фильмов ужасов. Возможно, стоит подготовить себе преемницу. Или преемника. Так как Елена Васильевна преподаёт в Российском университете медицины, проблем с поисками возникнуть не должно. Да и пенсия уже скоро — в 2026 году ведущей будет 65 лет.

Андрей Малахов

До «Пусть говорят!» Андрей Малахов прошёл большой путь, строя телевизионную карьеру. Фото © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Андрей Малахов родом из города Апатиты, и на телевидении он с 1992 года. Сначала писал сценарии, а уже в 1995-м стал ведущим рубрики «Стиль» в программе «Телеутро». Но 23 июля 2001 года амплуа Малахова навсегда изменилось. Появилась программа «Большая стирка». С тех пор Малахов занимается на ТВ скандалами. «Большая стирка» сменяется на «Пять вечеров», те — на «Пусть говорят». Но суть остаётся та же. Скандалы обычных россиян выносятся на обозрение миллионов телезрителей. Людей просто «выворачивают наружу» в прямом эфире передачи. ДНК-тесты, поиски звёздных внебрачных детей, домашнее насилие — да, Малахов транслировал аудитории всякое.

И хотя в нулевых и десятых эксплуатационные ток-шоу с неподдельными необузданными эмоциями приносили телеканалу, где шоу показывали, просмотры и деньги, ближе к 2020-му всё изменилось. В 2017-м Малахов ушёл на ВГТРК. Сейчас ведёт развлекательное музыкальное шоу «Песни от всей души». Оно уже гораздо спокойнее, туда приглашают как народных, так и других музыкантов. За одним столом могут сидеть бабушка-балалаечница, диджей, рокер, эстрадный певец и битбоксер.

А ещё Андрей Малахов — большой ценитель современного искусства. В Апатитах он сделал культурный центр «Сияние» и там выставляет работы художников. Кстати, город находится за полярным кругом. В коллекции у Малахова есть множество картин и других арт-объектов. Он обладает оригиналами Энди Уорхолла и Такаси Мураками. Кроме того, Андрей активно скупает полотна и у российских современных художников, что считается в их среде большой удачей и «путёвкой в жизнь». Может, стоит окончательно уйти в профессию аукциониста?

Роза Сябитова

Роза Сябитова, вернее, Роза Рәиф кызы Сябитова, — бессменная соведущая программы «Давай поженимся». Фото © РИА «Новости» / Максим Богодвид

Роза Сябитова стала второй ведущей программы «Давай поженимся» в 2008 году. Структура управления передачей такова: там имеется ведущая Лариса Гузеева, была астролог Василиса Володина и есть сваха, наша героиня. Они развлекались, как могли: у Сябитовой было своё брачное агентство, многие фрагменты шоу стали интернет-мемами, то есть принесли хорошее настроение не только телезрителям. С 2022-го Роза Раифовна ведёт ещё и «Сердце Клавы» на «Пятнице». У самой Розы последний брак распался в 2011 году, а ещё ходят слухи, что сваха «зазвездилась».

Отдельного внимания заслуживают её отношения с сыном Денисом. Мужчине уже 36 лет. Вместе мать и сын появились на «Шоу Воли». Илья Соболев задал провокационный вопрос о том, кого Денис предпочитает: 20-летних или 40-летних? Денис несколько раз сказал свой ответ, не был услышан и в итоге породил ещё один интернет-мем: «Сам решу, сам решу-у-у». Роза Раифовна сразу же потребовала от ведущих следующий вопрос, этим вызвала у аудитории подозрения в гиперопеке над сыном. Все эти вводные мягко намекают, что Сябитовой пора написать новую книгу вдали от телекамер.

Эвелина Хромченко

Эвелина Хромченко работала и на радио, и в журналах, и даже ведёт свой модуль на бакалавриате журфака МГУ. Фото © РИА «Новости» / Максим Блинов

До 2007 года Эвелина Хромченко, в принципе, была обычной журналисткой. А потом начался «Модный приговор». На этой «судебной» передаче наша героиня стала прокурором. То есть главным обвинителем участников. Формат шоу таков, что «приговор» получила и сама Хромченко: теперь у неё слава «самовлюблённой, заносчивой и высокомерной телеведущей». Это её работа — в пух и прах разносить образы, которые создал кто-то кроме стилистов передачи.

Впрочем, сама Эвелина подливала масла в огонь, например, назвала стареющих мужчин «расписными попугаями» во время выпуска с комиком Евгением Никишиным. А в 2024 году призналась, что не любит людей, которые «в любом возрасте выглядят как 16-летние подростки». Кажется, у такой эмоции есть название, — «зависть». При этом критику на свой счёт Хромченко решительно не воспринимает. А профессиональные стилисты вообще порой говорят, будто ведущая своим образом напоминает куклу из 80-х. Такие манеры тоже, пожалуй, прошлый век, и в 2025 году ведущим неплохо бы отказаться от излишней токсичности. Да и от Эвелины Хромченко тоже можно будет отказаться, если она не последует этому совету.