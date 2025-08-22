RT: В России находится около 6 тысяч украинских военнопленных
В российских учреждениях ФСИН находится около шести тысяч украинских военнопленных, некоторые из которых содержатся с весны 2022 года. Такие данные, со ссылкой на источник в силовых ведомствах, приводит RT.
Киев, без объяснения причин, исключил из списков на обмен тысячу своих солдат, годами находящихся в заключении. В ответ военнопленные обратились к Владимиру Зеленскому с петицией, спрашивая, нужны ли они Украине и почему не проводится обмен «всех на всех». Альбом с именами и фото тех, кому Киев отказал в обмене, президент Владимир Путин передал американскому коллеге Дональду Трампу на саммите на Аляске.