Захарова обвинила Швецию в попустительстве из-за атаки на торгпредство России
Захарова: Бездействие Стокгольма способствовало нападению на торгпредство России
Обложка © Telegram / МИД России
Шведские власти не намерены наказывать виновных в атаке БПЛА на российское торговое представительство. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Как мы неоднократно комментировали, подобные атаки якобы неопознанных беспилотников на объекты российской дипломатической собственности в Швеции носят систематический характер и происходят при полном попустительстве (надеемся, что не с прямой санкции) шведских властей, которые не могут, а, скорее всего, попросту не хотят привлечь злоумышленников к ответственности», — приводятся слова дипломата на официальном сайте МИД.
Захарова заявила, что действия Стокгольма являются явным нарушением Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях, которая гарантирует неприкосновенность иностранных представительств. По её мнению, это также свидетельствует о неспособности Швеции обеспечить соблюдение собственного законодательства.
21 августа стало известно о том, что на торговое представительство России в Швеции была совершена очередная атака с использованием дрона, несущего краску. Российское посольство тогда обратилось к шведским властям с просьбой найти и наказать виновных. Это далеко не первый случай нападения. До этого беспилотник сбросил пакет с краской на территорию торгового представительства в июле. В дипмиссии отметили, что подобные происшествия повторяются больше года, при этом предыдущая атака произошла в июне, когда БПЛА сбросил краску перед центральным входом.