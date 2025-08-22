Захарова обвинила Швецию в попустительстве из-за атаки на торгпредство России

Шведские власти не намерены наказывать виновных в атаке БПЛА на российское торговое представительство. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Как мы неоднократно комментировали, подобные атаки якобы неопознанных беспилотников на объекты российской дипломатической собственности в Швеции носят систематический характер и происходят при полном попустительстве (надеемся, что не с прямой санкции) шведских властей, которые не могут, а, скорее всего, попросту не хотят привлечь злоумышленников к ответственности», — приводятся слова дипломата на официальном сайте МИД.