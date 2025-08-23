Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 06:08

Митрошиной разрешили сменить место отбывания домашнего ареста

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexandramitroshina

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexandramitroshina

Блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, суд разрешил сменить место пребывания под домашним арестом. Теперь она будет находиться в квартире на Ленинградском проспекте. Об этом указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

До этого она проживала в квартире в районе Митино, которая принадлежит её свёкру. Причина изменения адреса не раскрывается.

Напомним, что Митрошину задержали 7 марта в Краснодарском крае по подозрению в легализации денежных средств в особо крупном размере. Она могла «отмыть» более 127 миллионов рублей через покупку московской недвижимости. В тот же день против блогера возбудили уголовное дело, а позже суд отправил её под домашний арест до 24 апреля. Кроме того, с начала лета сумма задолженности Митрошиной перед Федеральной налоговой службой продолжала расти. В июне она составляла около 183 миллионов рублей, а к июлю увеличилась до 204,6 миллиона.

Аккаунт арестованной блогерши Митрошиной взломали и выложили пост с розыгрышем
Аккаунт арестованной блогерши Митрошиной взломали и выложили пост с розыгрышем
BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Александра Митрошина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar