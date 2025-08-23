Митрошиной разрешили сменить место отбывания домашнего ареста

Блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, суд разрешил сменить место пребывания под домашним арестом. Теперь она будет находиться в квартире на Ленинградском проспекте. Об этом указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».