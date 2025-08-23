Суд постановил убрать китайское судно An Yang 2 с мели у Сахалина

Суд обязал владельца севшего на мель у Сахалина сухогруза An Yang 2 незамедлительно удалить судно из акватории залива Невельского. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«Вместе с тем в установленный срок судовладелец не исполнил возложенные на него обязанности, что может привести к затоплению судна и иным негативным последствиям», — констатировали в надзорном ведомстве.

По информации прокуратуры, капитан порта Невельск ранее издал распоряжение о необходимости немедленного начала работ по эвакуации балкера, однако компания YANGPY ANYANG SHIPPING CO. LTD проигнорировала это предписание.