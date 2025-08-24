Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 11:48

Собянин выразил соболезнования близким погибшего в ЦДМ на Лубянке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мэр столицы Сергей Собянин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего в результате ЧП в Центральном детском магазине на Лубянке. По его словам, московские медики оперативно оказывают помощь всем пострадавшим.

«Мои соболезнования близким погибшего», — написал Собянин.

Напомним, в Центральном детском магазине в Театральном проезде в Москве произошёл инцидент: в здании ЦДМ раздался хлопок, сопровождаемый дымом. Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. На месте происшествия работают специалисты. Предварительно, один человек погиб, двое госпитализированы. По данному факту возбудили уголовное дело.

«Поняли, что нужно делать»: Свидетель взрыва в ЦДМ рассказал о первых минутах после трагедии
«Поняли, что нужно делать»: Свидетель взрыва в ЦДМ рассказал о первых минутах после трагедии
BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar