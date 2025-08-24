Собянин выразил соболезнования близким погибшего в ЦДМ на Лубянке
Мэр столицы Сергей Собянин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего в результате ЧП в Центральном детском магазине на Лубянке. По его словам, московские медики оперативно оказывают помощь всем пострадавшим.
«Мои соболезнования близким погибшего», — написал Собянин.
Напомним, в Центральном детском магазине в Театральном проезде в Москве произошёл инцидент: в здании ЦДМ раздался хлопок, сопровождаемый дымом. Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. На месте происшествия работают специалисты. Предварительно, один человек погиб, двое госпитализированы. По данному факту возбудили уголовное дело.