Съезд с Театрального проезда в Москве закрыли из-за происшествия в ЦДМ
Обложка © Life.ru
Съезд с Театрального проезда на Лубянке закрыт из-за происшествия в Центральном Детском Мире. Об этом сообщает пресс-служба московского Дептранса.
«На Лубянской площади в связи с происшествием в Центральном детском мире перекрыт съезд с Театрального проезда. На месте работают оперативные службы города», — указали в пресс-службе Дептранса.
Напомним, в Центральном детском магазине в Театральном проезде в Москве произошёл инцидент: в здании ЦДМ раздался хлопок, сопровождаемый дымом. Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. На месте происшествия работают специалисты. Предварительно, один человек погиб, двое госпитализированы. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибшего.