Обрушенный потолок и включённая сирена: Опубликовано видео с последствиями ЧП в ЦДМ на Лубянке
Росгвардия обнародовала кадры из Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке после ЧП. На видео запечатлены повреждения, в частности, частично обрушенный потолок.
Последствия ЧП в ЦДМ. Видео © Telegram / Росгвардия. Москва
«Сотрудники ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии по городу Москве приняли участие в эвакуации граждан и ликвидации последствий происшествия в ЦДМ на Театральном проезде», — говорится в сообщении ведомства.
На видеозаписи, предоставленной ведомством, запечатлены последствия происшествия: частично обрушенный потолок и включённая сирена. На месте находятся сотрудники Росгвардии, территория оцеплена.
Напомним, в Центральном детском магазине в Театральном проезде в Москве произошёл инцидент: в здании ЦДМ раздался хлопок, сопровождаемый дымом. Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. На месте происшествия работают специалисты. Предварительно, один человек погиб, двое госпитализированы. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибшего.
