Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 07:26

Экономист перечислил основания для повышения фиксированной выплаты к пенсии

Экономист Балынин: Фиксированная выплата к пенсии удваивается с 80 лет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

У граждан России есть четыре основания для увеличения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Первое связано с достижением 80-летнего возраста или присвоением первой группы инвалидности, при которых выплата удваивается и в неё включается надбавка за уход. В результате размер увеличивается с 8 907 до 19 129 рублей, посчитал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Во-вторых, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличивается при обращении за назначением страховой пенсии по старости после возникновения соответствующего права. Если отложить на один год, то размер будет выше на 5,6% (не 8 907,70 рубля, а 9 406,53 рубля)», — уточнил кандидат экономических наук.

Финансовый аналитик рассказала, кому в сентябре повысят пенсии
Финансовый аналитик рассказала, кому в сентябре повысят пенсии

По его словам, если отложить на три года, размер увеличится на 19%, при отсрочке на пять лет — на 36%, а десятилетняя отсрочка позволит увеличить фиксированную выплату более чем в два раза. Третье основание, как подчеркнул собеседник «Газеты.ru», предусматривает повышении фиксированной выплаты для лиц, проработавших не менее 20 календарных лет в районах, приравненных к районам Крайнего Севера, и имеющих страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин.

В этом случае выплата увеличивается на 30%. Однако для тех, кто проработал не менее 15 лет в районах Крайнего Севера и имеет страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, предусмотрено повышение на 50%. Наконец, четвёртое основание связано с наличием у пенсионера иждивенцев, за каждого из которых фиксированная выплата увеличивается на 1/3. При одном иждивенце она составляет около 11 877, при двух — порядка 14 846 рублей.

Назван размер средней пенсии в России
Назван размер средней пенсии в России

Кстати, россияне могут докупить баллы и стаж для выхода на страховую пенсию, если их не хватает. Кроме того, стало известно, что пенсии женщин в России станут больше, чем у мужчин.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Пенсии
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar