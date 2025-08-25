Экономист перечислил основания для повышения фиксированной выплаты к пенсии

У граждан России есть четыре основания для увеличения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Первое связано с достижением 80-летнего возраста или присвоением первой группы инвалидности, при которых выплата удваивается и в неё включается надбавка за уход. В результате размер увеличивается с 8 907 до 19 129 рублей, посчитал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Во-вторых, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличивается при обращении за назначением страховой пенсии по старости после возникновения соответствующего права. Если отложить на один год, то размер будет выше на 5,6% (не 8 907,70 рубля, а 9 406,53 рубля)», — уточнил кандидат экономических наук.

По его словам, если отложить на три года, размер увеличится на 19%, при отсрочке на пять лет — на 36%, а десятилетняя отсрочка позволит увеличить фиксированную выплату более чем в два раза. Третье основание, как подчеркнул собеседник «Газеты.ru», предусматривает повышении фиксированной выплаты для лиц, проработавших не менее 20 календарных лет в районах, приравненных к районам Крайнего Севера, и имеющих страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин.