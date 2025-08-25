Военный эксперт признал в новой украинской ракете «Длинный Нептун» волка в овечьей шкуре

Новая украинская ракета «Длинный Нептун», которую показали в ролике ко Дню независимости Украины, может быть информационным блефом, считает военный эксперт Василий Дандыкин. В беседе с Life.ru он напомнил, что стандартный «Нептун» — это аналог советской ракеты и сейчас ВСУ их используют редко.

Эта ракета ещё на стадии испытания, идёт определённый информационный блеф. Потому что просто так увеличить, растянуть ракету и что-то там запихнуть, поставить какой-то двигатель со старого самолёта и изобразить — это одно. А как она будет себя вести, с какой скоростью лететь — другое. С «Нептунами» мы абсолютно умеем бороться. Сейчас ВСУ применяют её крайне редко. Видимо, или поражено производство, или не хватает ракет. Василий Дандыкин Военный эксперт

Дандыкин напомнил, что ранее была шумиха вокруг украинских дальнобойных ракет «Сапсан», но Россия уничтожила заводы на Украине, отодвинув производство этих снарядов на несколько лет. Теперь заговорили о «Длинном Нептуне». Эксперт считает, что всё новое оружие, появляющееся у ВСУ и выдающееся за украинское, — на самом деле западного производства.

«Если что и появляется у них, то это оружие и ракеты западного производства, которые получают украинские названия. Я не исключаю, что тот же «Таурус», который немцы пока не дают, может появиться в другом обличье. Кстати, вот эти «Длинные Нептуны» — тоже волк в овечьей шкуре. А так производство этих ракет было всё-таки на территории России в советское время. И с этим связаны проблемы для них [для ВСУ]», — заключил Дандыкин.