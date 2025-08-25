Следствие попросило суд арестовать блогера Маркаряна

Таганский суд Москвы начал рассматривать вопрос о заключении под стражу блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти ветеранов. Информация о поступлении соответствующего ходатайства от следствия была подтверждена пресс-службой суда.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Маркаряну меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили в суде ТАСС. В учреждении добавили, что документ уже принят к производству.