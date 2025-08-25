Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 13:41

Следствие попросило суд арестовать блогера Маркаряна

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arsenmarkaryan

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arsenmarkaryan

Таганский суд Москвы начал рассматривать вопрос о заключении под стражу блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти ветеранов. Информация о поступлении соответствующего ходатайства от следствия была подтверждена пресс-службой суда.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Маркаряну меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили в суде ТАСС. В учреждении добавили, что документ уже принят к производству.

Блогеру Маркаряну предъявили обвинение, на допросе он вину не признал
Блогеру Маркаряну предъявили обвинение, на допросе он вину не признал

Напомним, блогера задержали на дороге в Кубинке Московской области. Предварительно, он пытался выехать в Белоруссию. Самого Маркаряна правоохранители обнаружили в багажнике машины. Согласно предварительным данным, он хотел покинуть Россию, чтобы скрыться от следствия. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Кроме обвинений в оправдании терроризма, ему могут «накинуть» за видео, на котором он признался в связи с несовершеннолетней.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar