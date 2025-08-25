Следствие попросило суд арестовать блогера Маркаряна
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arsenmarkaryan
Таганский суд Москвы начал рассматривать вопрос о заключении под стражу блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти ветеранов. Информация о поступлении соответствующего ходатайства от следствия была подтверждена пресс-службой суда.
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Маркаряну меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили в суде ТАСС. В учреждении добавили, что документ уже принят к производству.
Напомним, блогера задержали на дороге в Кубинке Московской области. Предварительно, он пытался выехать в Белоруссию. Самого Маркаряна правоохранители обнаружили в багажнике машины. Согласно предварительным данным, он хотел покинуть Россию, чтобы скрыться от следствия. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Кроме обвинений в оправдании терроризма, ему могут «накинуть» за видео, на котором он признался в связи с несовершеннолетней.