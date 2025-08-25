Россиянин, пропавший во время заплыва в Стамбуле, мог утонуть под мостом
Николай Свечников. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / beswim
Российский пловец Николай Свечников, пропавший во время во время международного заплыва «Босфор-2025» в Стамбуле, мог утонуть под мостом Султана Фатиха. Как пишет SHOT, предположительно, его снесло течением под одну из набережных.
Николай Свечников проплыл около километра, после чего он начал испытывать проблемы, и перевернулся на спину. Произошло это как раз в районе моста Султана Фатиха. По одной из версий турецкой полиции, он мог утонуть в этом районе. Сейчас там работают специалисты.
Телеграм-канал также выяснил, что всего во время заплыва пропало три человека, однако двух других спортсменов нашли спасатели.
Напомним, что 30-летний мастер спорта по плаванию Николай Свечников пропал во время этого экстремального заплыва на дистанции около 6,5 километров в Стамбуле. Его отсутствие заметили лишь спустя 12 часов после старта. Друг рассказал, что перед стартом спортсмен чувствовал себя хорошо. Также близкие пожаловались, что турецкая сторона ведёт поиски Свечникова не очень активно. К слову, заплыв сопровождали сложные погодные условия: сильный ливень и густой туман существенно ухудшили видимость, из-за чего спортсмены не видели ориентиры. Также пловцы жаловались на плохую организацию соревнований.