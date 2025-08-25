Россиянин, пропавший во время заплыва в Стамбуле, мог утонуть под мостом

Российский пловец Николай Свечников, пропавший во время во время международного заплыва «Босфор-2025» в Стамбуле, мог утонуть под мостом Султана Фатиха. Как пишет SHOT, предположительно, его снесло течением под одну из набережных.

Николай Свечников проплыл около километра, после чего он начал испытывать проблемы, и перевернулся на спину. Произошло это как раз в районе моста Султана Фатиха. По одной из версий турецкой полиции, он мог утонуть в этом районе. Сейчас там работают специалисты.