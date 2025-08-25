Пропавший в Турции российский пловец перед стартом чувствовал себя хорошо
Николай Свечников. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / beswim
Российский пловец Николай Свечников, пропавший во время международного заплыва «Босфор-2025» в Стамбуле, перед стартом чувствовал себя хорошо, рассказал его близкий друг. По его словам, пока неизвестно, что именно произошло со спортсменом и как мог исчезнуть такой профессионал, но перед началом соревнований у него не было никаких проблем.
Жена Николая, Антонина, уже вылетела в Стамбул. Близкие пловца пытаются привлечь сотрудников посольства для того, чтобы они оказали влияние на турецкую сторону и помогли организовать максимально эффективные поиски. Друг спортсмена подчеркнул, что в настоящее время ведутся поиски, однако реакция турецких официальных структур остаётся довольно слабой.
«С мерами безопасности во время заплыва было не очень, как я понял. Никаких коптеров, мало катеров, хотя организовывал всё Олимпийский комитет», — отметил собеседник 360.ru.
Напомним, россиянин Николай Свечников пропал без вести при попытке переплыть Босфор. Примечательно, что старт заплыва откладывали из-за непогоды. На данный момент ВМФ Турции ведёт поиски пропавшего пловца.