Пропавший в Турции российский пловец перед стартом чувствовал себя хорошо

Российский пловец Николай Свечников, пропавший во время международного заплыва «Босфор-2025» в Стамбуле, перед стартом чувствовал себя хорошо, рассказал его близкий друг. По его словам, пока неизвестно, что именно произошло со спортсменом и как мог исчезнуть такой профессионал, но перед началом соревнований у него не было никаких проблем.