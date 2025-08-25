В ГД назвали возможную причину таинственной пропажи россиянина в проливе Босфор

Ни один организатор не может обещать стопроцентную безопасность участнику такого крупного мероприятия, как заплыв через пролив Босфор. Такая активность сопряжена с огромным риском для здоровья и жизни, о которых спортсмены прекрасно осведомлены. Об этом в беседе с Life.ru заявила депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя пропажу российского пловца Николая Свечникова, принимавшего участие в мероприятии.

«Мне казалось, что организаторы как-то отслеживают ситуацию с участниками. У меня есть знакомые — они переплывали Босфор, и я не слышала, чтобы там возникали какие-то опасные ситуации. Наоборот, пролив выглядел достаточно безопасным и комфортным местом. Я не знаю, что могло бы произойти там в худшем случае», — отметила депутат.

Журова предположила, что организаторы не всегда отслеживают участников во время заплыва, чтобы предотвратить возможные нюансы. В связи с этим случиться может что угодно, ведь никто не застрахован. Кроме того, на пути не было спасательных лодок, а это недопустимо.

Переплывшие Босфор спортсмены говорили, что всё было в порядке. Если эта местность недостаточно безопасна для заплывов, а мероприятия проходят регулярно, то пловцы могут оказаться в опасности. Люди, решаясь на такие испытания, должны осознавать риск. Каждый сам для себя решает: плыть или нет.

Касательно переплыва Босфора: человек берёт на себя риск осознанно — понимает возможные последствия. Если бы рядом со мной не было катера или хотя бы его приближения, я бы просто не прыгнула в воду. Я один раз переплывала озеро: рядом плыла лодка на расстоянии около километра — я знала: если что-то случится, я могу подать сигнал рукой. Без этого я бы не рискнула. Светлана Журова Депутат

При таких физических нагрузках даже у подготовленных спортсменов может отказать сердце или случиться отёк лёгких. С пловцом Николаем Свечниковым могло случиться что-то подобное, считает Журова.

«Никто точно не знает, когда это произойдёт, — особенно на большой высоте или в воде. Там невозможно предсказать развитие ситуации заранее. Всё это очень рискованно и зависит от состояния организма человека в конкретный момент», — указала парламентарий.

Всё это очень опасная история с огромными рисками для здоровья и жизни человека. Ни один организатор не сможет обеспечить стопроцентную безопасность в таких случаях — это невозможно по своей природе. Поэтому каждый сам берёт на себя ответственность за свои решения, утверждает собеседница.