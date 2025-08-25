Мессенджер MAX
25 августа, 17:07

Число погибших на заводе в Рязанской области увеличилось до 28 человек

Последствия взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области. Обложка © Telegram / МЧС Рязанской области

Число жертв чрезвычайного происшествия на предприятии «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области возросло до 28 человек. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

«Основные поисково-спасательные работы закончены, снимается региональный режим ЧС. Муниципальный режим ЧС продолжает действовать. На территории предприятия и в Лесном продолжаются работы по ликвидации последствий. На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз»,написал глава области.

Напомним, мощный взрыв на территории предприятия «Эластик» в пгт Лесной Шиловского района Рязанской области произошёл 15 августа и привёл к мощному возгоранию. Предварительно, причиной стала детонация боеприпаса. Количество раненых при взрыве достигло 153 человек. На заводе уже происходил взрыв в 2021 году — тогда погибли 17 человек.

