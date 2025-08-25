Число погибших на заводе в Рязанской области увеличилось до 28 человек

Число жертв чрезвычайного происшествия на предприятии «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области возросло до 28 человек. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

«Основные поисково-спасательные работы закончены, снимается региональный режим ЧС. Муниципальный режим ЧС продолжает действовать. На территории предприятия и в Лесном продолжаются работы по ликвидации последствий. На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз», — написал глава области.