25 августа, 17:11

Блогера Арсена Маркаряна привезли в суд для избрания меры пресечения

Обложка © Суды общей юрисдикции города Москвы

Известного блогера Арсена Маркаряна доставили в Таганский суд столицы для решения вопроса о мере пресечения. Информацию подтвердили в пресс-службе суда.

«Таганский районный суд города Москвы в ближайшее время приступит к рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении Маркаряна Арсена Ашатовича», — говорится в сообщении.

Напомним, блогера задержали на дороге в Кубинке Московской области. Предварительно, он пытался ухать в Белоруссию. Самого Маркаряна полиция обнаружила в багажнике машины. По предварительным данным, он хотел уехать, чтобы скрыться от следствия. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

