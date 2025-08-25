Адвокат рассказал, что грозит блогеру-женоненавистнику Маркаряну за рассказ о сексе с девчонками
Адвокат Карабанов: Маркаряну грозят новые обвинения, включая растление детей
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arsenmarkaryan
Блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемому в публичных призывах к терроризму, могут предъявить новые обвинения, связанные с половыми актами с несовершеннолетними. Об этом Life.ru рассказал адвокат Александр Карабанов.
«Основываясь на положениях Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), на вопрос, могут ли присоединиться обвинения в растлении несовершеннолетних, ответ положительный — да, могут и, скорее всего, присоединятся, если у следствия будут достаточные доказательства», — заявил эксперт. По его словам, обнародованное видео, где фигурант якобы признаётся в половых актах с несовершеннолетними, является основанием для обязательной проверки этого факта Следственным комитетом.
Адвокат пояснил, что, если проверка подтвердит реальность событий, а не их шутливый или провокационный характер, будет возбуждено новое уголовное дело. В дальнейшем его соединят в одно производство с уже расследуемым делом о призывах к терроризму.
Что касается потенциального наказания, то, как отметил юрист, всё будет зависеть от конкретных обстоятельств. Если факты подтвердятся, обвинение может быть предъявлено по статье 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста), которая предусматривает до 4 лет лишения свободы. Если же следствие докажет применение насилия или использование беспомощного состояния потерпевших, в дело вступит более серьёзная статья — 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) с заключением от 3 до 6 лет.
Наиболее суровое наказание, по мнению адвоката, ждёт в случае наличия отягчающих признаков. Ключевым моментом он назвал множественное число — фразу из видео «спал с девчонками». Если будет доказано, что действия совершены в отношении двух и более лиц, не достигших 14 лет, это автоматически переведёт деяние в разряд особо тяжких с максимальным наказанием до 20 лет лишения свободы.
Присоединение эпизодов с несовершеннолетними кардинально ухудшает его положение. Следствие будет тщательно проверять все обстоятельства: устанавливать личности и возраст потерпевших, добровольность действий, их количество. Наказание будет напрямую зависеть от того, какие именно составы преступлений и с какими отягчающими признаками удастся доказать
адвокат Александр Карабанов.
Напомним, в январе московская прокуратура начала доследственную проверку по факту интервью блогера и коуча Арсена Маркаряна. Он призывал к терроризму в отношении россиян с использованием беспилотников. В августе стало известно о его задержании. На блогера завели дело о реабилитации нацизма. Маркаряна задержали в подмосковной Кубинке, когда он пытался выехать в багажнике в Белоруссию.