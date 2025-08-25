Мессенджер MAX
25 августа, 18:45

Навредить перед гибелью: В ФРГ назвали причину украинского удара по Курской АЭС

Junge Welt: Киев нанёс удар по Курской АЭС из-за отчаяния

Вид на Курскую АЭС. Обложка © Wikipedia.org / Dmitriy 92

Атака ВСУ по Курской АЭС свидетельствует о растущем отчаянии балансирующего на грани коллапса киевского режима. Об этом говорится в материале Junge Welt.

«Однако нападение на атомную электростанцию отражает растущее отчаяние украинских националистов. Они явно хотят нанести как можно больше вреда, прежде чем их собственная судьба будет разрушена», — сказано в публикации немецкого издания.

«Вероломная атака по команде Зеленского»: В Госдуме высказались о нападении на Курскую АЭС

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа российские средства ПВО сбили дрон ВСУ в опасной близости от Курской АЭС. Беспилотник упал и взорвался, повредив трансформатор и вызвав локальный пожар. Персонал оперативно ликвидировал последствия, третий энергоблок перевели на половину мощности. Замеры радиационного фона не показали превышения нормы.

