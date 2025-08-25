Навредить перед гибелью: В ФРГ назвали причину украинского удара по Курской АЭС
Junge Welt: Киев нанёс удар по Курской АЭС из-за отчаяния
Вид на Курскую АЭС. Обложка © Wikipedia.org / Dmitriy 92
Атака ВСУ по Курской АЭС свидетельствует о растущем отчаянии балансирующего на грани коллапса киевского режима. Об этом говорится в материале Junge Welt.
«Однако нападение на атомную электростанцию отражает растущее отчаяние украинских националистов. Они явно хотят нанести как можно больше вреда, прежде чем их собственная судьба будет разрушена», — сказано в публикации немецкого издания.
Напомним, в ночь с 23 на 24 августа российские средства ПВО сбили дрон ВСУ в опасной близости от Курской АЭС. Беспилотник упал и взорвался, повредив трансформатор и вызвав локальный пожар. Персонал оперативно ликвидировал последствия, третий энергоблок перевели на половину мощности. Замеры радиационного фона не показали превышения нормы.