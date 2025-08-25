Атака ВСУ по Курской АЭС свидетельствует о растущем отчаянии балансирующего на грани коллапса киевского режима. Об этом говорится в материале Junge Welt.

«Однако нападение на атомную электростанцию отражает растущее отчаяние украинских националистов. Они явно хотят нанести как можно больше вреда, прежде чем их собственная судьба будет разрушена», — сказано в публикации немецкого издания.