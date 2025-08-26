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Регион
Опубликовано 26 августа 2025, 10:56

В ГД заметили удивительные перемены в китайских школах, чьи ученики считаются самыми умными

Володин: Многие страны возвращаются к традиционным методам обучения в школах

Китайская школа. Фото © X / SixthTone

Китайская школа. Фото © X / SixthTone

Страны один за другим постепенно возвращаются к традиционным методам обучения в школах, в рамках которых знания учеников оценивают через письменные экзамены, лабораторные работы и устные презентации. На тенденцию обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодня многие страны возвращаются к традиционным методам обучения. Мировой опыт показывает: всё чаще оценка навыков и уровня знаний осуществляется через письменные экзамены, лабораторные работы, устные презентации», — написал председатель нижней палаты парламента в своём канале в Max.

Спикер ГД отметил тенденции, царящие в разных странах мира. Так, в Китае, чьи школьники считаются самыми умными в мире, введены строгие ограничения на использование нейросетей при выполнении домашних заданий и запрет на прямое копирование созданного ИИ материала. В США возвращаются к бумажным сочинениям и экзаменам, это призвано усилить практические навыки и способность школьников мыслить творчески. В Швеции от цифровизации вернулись к чтению книг и письменной практике. В Японии запретили ученикам выдавать работы нейросетей за собственные труды.

Володин поделился результатами проведённого у себя на странице опроса, где большинство граждан высказались за реформирование подходов к выполнению домашних заданий. Участники раскритиковали формализм и бессмысленность некоторых упражнений для оценки знаний ребят.

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Ранее стало известно, что с нового учебного года школы в РФ начнут использовать новые учебники истории для 5-7 классов. Также с 1 сентября в российских школах сократят количество контрольных работ и введут новые учебные курсы. Помимо того, для учеников 5–7 классов из программы исключат предмет «Обществознание».

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Андрей Бражников
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