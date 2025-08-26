В ГД заметили удивительные перемены в китайских школах, чьи ученики считаются самыми умными

Страны один за другим постепенно возвращаются к традиционным методам обучения в школах, в рамках которых знания учеников оценивают через письменные экзамены, лабораторные работы и устные презентации. На тенденцию обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодня многие страны возвращаются к традиционным методам обучения. Мировой опыт показывает: всё чаще оценка навыков и уровня знаний осуществляется через письменные экзамены, лабораторные работы, устные презентации», — написал председатель нижней палаты парламента в своём канале в Max.

Спикер ГД отметил тенденции, царящие в разных странах мира. Так, в Китае, чьи школьники считаются самыми умными в мире, введены строгие ограничения на использование нейросетей при выполнении домашних заданий и запрет на прямое копирование созданного ИИ материала. В США возвращаются к бумажным сочинениям и экзаменам, это призвано усилить практические навыки и способность школьников мыслить творчески. В Швеции от цифровизации вернулись к чтению книг и письменной практике. В Японии запретили ученикам выдавать работы нейросетей за собственные труды.