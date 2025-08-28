Греция выдаст Кишинёву «хозяина Молдовы» Плахотнюка

Афинский апелляционный суд постановил экстрадировать в Молдавию задержанного в Греции бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. Данное заявление сделал адвокат политика Ион Рогак в социальных сетях.

Решение о выдаче экс-политика стало следующим этапом процесса, инициированного после его задержания по информации Интерпола в июле текущего года. Адвокат подчеркнул, что теперь министерства юстиции двух стран займутся техническими и логистическими процедурами, необходимыми для передачи Плахотнюка молдавским властям.