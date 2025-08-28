Греция выдаст Кишинёву «хозяина Молдовы» Плахотнюка
Суд Афин одобрил экстрадицию в Молдову Владимира Плахотнюка
Владимир Плахотнюк. Обложка © ТАСС / Вадим Денисов
Афинский апелляционный суд постановил экстрадировать в Молдавию задержанного в Греции бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. Данное заявление сделал адвокат политика Ион Рогак в социальных сетях.
Решение о выдаче экс-политика стало следующим этапом процесса, инициированного после его задержания по информации Интерпола в июле текущего года. Адвокат подчеркнул, что теперь министерства юстиции двух стран займутся техническими и логистическими процедурами, необходимыми для передачи Плахотнюка молдавским властям.
Рогак также отметил, что его клиент намерен защищаться в судах Молдавии и оправдываться по возбуждённым против него уголовным делам. Ранее суд Афин уже принимал решение об экстрадиции 13 августа, что создало правовые предпосылки для передачи бывшего политика.
Напомним, что 21 июля в афинском аэропорту греческие правоохранительные органы задержали бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка и бывшего депутата Константина Цуцу. Оба в момент задержания пытались вылететь в Дубай. При обыске у них было обнаружено и конфисковано 17 поддельных документов, включая удостоверения личности и паспорта различных стран. При этом власти Молдовы могут быть заинтересованы в устранении Плахотнюка до парламентских выборов 28 сентября, чтобы предотвратить его разоблачения в адрес президента республики Майи Санду.