28 августа, 11:33

Греция выдаст Кишинёву «хозяина Молдовы» Плахотнюка

Суд Афин одобрил экстрадицию в Молдову Владимира Плахотнюка

Владимир Плахотнюк. Обложка © ТАСС / Вадим Денисов

Афинский апелляционный суд постановил экстрадировать в Молдавию задержанного в Греции бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. Данное заявление сделал адвокат политика Ион Рогак в социальных сетях.

Решение о выдаче экс-политика стало следующим этапом процесса, инициированного после его задержания по информации Интерпола в июле текущего года. Адвокат подчеркнул, что теперь министерства юстиции двух стран займутся техническими и логистическими процедурами, необходимыми для передачи Плахотнюка молдавским властям.

Рогак также отметил, что его клиент намерен защищаться в судах Молдавии и оправдываться по возбуждённым против него уголовным делам. Ранее суд Афин уже принимал решение об экстрадиции 13 августа, что создало правовые предпосылки для передачи бывшего политика.

Кишинёв обвинил во лжи адвоката арестованного «хозяина Молдовы» Плахотнюка
Напомним, что 21 июля в афинском аэропорту греческие правоохранительные органы задержали бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка и бывшего депутата Константина Цуцу. Оба в момент задержания пытались вылететь в Дубай. При обыске у них было обнаружено и конфисковано 17 поддельных документов, включая удостоверения личности и паспорта различных стран. При этом власти Молдовы могут быть заинтересованы в устранении Плахотнюка до парламентских выборов 28 сентября, чтобы предотвратить его разоблачения в адрес президента республики Майи Санду.

