На Украине заявили, что под ночной удар Армии России попал завод Bayraktar в Киеве
Депутат Зинкевич: Завод Bayraktar в Киеве серьёзно повреждён после удара ВС РФ
Предположительно, последствия удара по заводу Bayrakter. Обложка © Анатолий Шарий
Завод по производству турецких беспилотников Bayraktar в Киеве попал удар Российской армии в ночь на 28 августа, заявил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич. Его слова передаёт блогер Анатолий Шарий.
По словам Зинкевича, по предприятию было два прилёта. Производственные мощности получили серьёзные повреждения. Депутат утверждает, что это уже четвёртый удар по заводу «Байрактар» за последние полгода.
Ранее сообщалось, что российские войска в ночь на 28 августа нанесли массированный удар по военным, промышленным и логистическим объектам Украины. Подтверждено уничтожение как минимум 10 целей. Представитель ВС Украины Игнат назвал атаку особенной, отметив, что был зафиксирован антирекорд в более чем 740 воздушных целей. В Минобороны на ежедневном брифинге подтвердили нанесение удара.