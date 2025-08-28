На Украине заявили, что под ночной удар Армии России попал завод Bayraktar в Киеве

Завод по производству турецких беспилотников Bayraktar в Киеве попал удар Российской армии в ночь на 28 августа, заявил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич. Его слова передаёт блогер Анатолий Шарий.

По словам Зинкевича, по предприятию было два прилёта. Производственные мощности получили серьёзные повреждения. Депутат утверждает, что это уже четвёртый удар по заводу «Байрактар» за последние полгода.