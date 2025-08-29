Ким Гон Хи стала первой леди в истории Южной Кореи, представшей перед судом под стражей
Рёнхап: В Южной Корее предъявили обвинения в коррупции бывшей первой леди
Юн Сок Ёль и Ким Гон Хи. Обложка © Flickr / Republic of Korea
Специальный прокурор официально обвинил Ким Гон Хи, жену бывшего президента Юн Сук Ёля, в коррупции и взяточничестве. Она стала первой леди в истории страны, представшей перед судом под стражей. Об этом сообщает Рёнхап.
С момента ареста 12 августа Ким Гон Хи допрашивали лично пять раз, однако она преимущественно пользовалась правом хранить молчание. Обвинительное заключение подано за два дня до истечения срока предварительного ареста, что позволяет продлить её содержание под стражей до шести месяцев, с возможностью увеличения срока при новых обвинениях.
С момента начала расследования два месяца назад прокуроры расширили проверку: рейды проводились против лиц, подозреваемых в передаче ювелирных изделий Ким в обмен на кадровые назначения и коммерческие услуги.
Напомним, бывшую первую леди Южной Кореи Ким Гон Хи арестовали по обвинениям в манипуляции акциями, вмешательстве в выборы и коррупции. Также под арестом находится и её муж — Юн Сок Ёль, бывший президент Южной Кореи. Экс-главе государства предъявили обвинение в злоупотреблении властью.