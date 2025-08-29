Ким Гон Хи стала первой леди в истории Южной Кореи, представшей перед судом под стражей

Специальный прокурор официально обвинил Ким Гон Хи, жену бывшего президента Юн Сук Ёля, в коррупции и взяточничестве. Она стала первой леди в истории страны, представшей перед судом под стражей. Об этом сообщает Рёнхап.

С момента ареста 12 августа Ким Гон Хи допрашивали лично пять раз, однако она преимущественно пользовалась правом хранить молчание. Обвинительное заключение подано за два дня до истечения срока предварительного ареста, что позволяет продлить её содержание под стражей до шести месяцев, с возможностью увеличения срока при новых обвинениях.