Посла России в Швеции вызвали в Стокгольм из-за ударов по зданию ЕС в Киеве

Посол России в Швеции Сергей Беляев был вызван в МИД королевства после сообщений о повреждениях здания представительства ЕС в Киеве после обстрелов. Днём ранее Евросоюз вызвал временного поверенного в делах России при ЕС Карена Малаяна в Брюссель по тому же поводу.

«МИД сегодня, 29 августа, вызвал посла России в Стокгольм», — указано в пресс-релизе шведского министерства.