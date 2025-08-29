Посла России в Швеции вызвали в Стокгольм из-за ударов по зданию ЕС в Киеве
Посол России в Швеции Сергей Беляев был вызван в МИД королевства после сообщений о повреждениях здания представительства ЕС в Киеве после обстрелов. Днём ранее Евросоюз вызвал временного поверенного в делах России при ЕС Карена Малаяна в Брюссель по тому же поводу.
«МИД сегодня, 29 августа, вызвал посла России в Стокгольм», — указано в пресс-релизе шведского министерства.
Напомним, что здание представительства Евросоюза в Киеве пострадало в ходе ночных авиаударов. В здании имеются повреждения в виде выбитых окон, однако евродипломаты не пострадали. Как пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российские вооружённые силы атакуют только военные объекты и инфраструктуру ВСУ, а ущерб гражданским сооружениям возникает из-за действий украинской стороны.