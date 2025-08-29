«Моя жизнь остановилась»: Украинская эскортница, покалеченная в Дубае, показала шрам на пол-лица

Украинская модель Мария Ковальчук опубликовала снимки из больницы с последствиями травмы, полученной после вечеринки в Дубае. Девушка рассказала, что ей пришлось пережить тяжёлые времена, но теперь она уверена, что красоту и счастье можно сохранить даже после серьёзных испытаний.

«Когда-то я смотрела на себя в зеркале и искренне думала, ну всё, моя жизнь остановилась. Но оказалось, это было только начало, я научилась собирать себя заново по кусочкам, как изнутри, так и снаружи», — подписала фотографию модель.