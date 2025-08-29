Путин выразил соболезнования в связи со смертью композитора Родиона Щедрина
Президент России Владимир Путин и композитор Родион Щедрин. Обложка © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной народного артиста СССР, композитора Родиона Щедрина. Об этом говорится в телеграмме, размещённой на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что уход Щедрина стал тяжёлой утратой для отечественной и мировой культуры. По словам Путина, Родион Константинович был выдающимся композитором, музыкантом и талантливым новатором, посвятившим жизнь служению искусству.
«Он беззаветно, подвижнически служил своему призванию, щедро дарил людям радость встречи с настоящим искусством. Светлая память о Родионе Константиновиче Щедрине навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, в наших сердцах», — говорится в сообщении.
Напомним, что Щедрин скончался в ночь на 29 августа в возрасте 92 лет в мюнхенской клинике «Богенхаузен». Причиной смерти стало обострение хронических заболеваний. О трагической новости сообщил Мариинский театр. Щедрин — советский и российский композитор, пианист и педагог, народный артист СССР. Автор десятков произведений, включая балеты, симфонии и концерты, он по праву считается одним из крупнейших музыкантов современности. Щедрин был женат на легендарной балерине Майе Плисецкой. Пара даже составила совместное завещание, согласно которому их прах должны соединить и развеять над Россией.