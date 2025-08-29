Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 15:02

Путин выразил соболезнования в связи со смертью композитора Родиона Щедрина

Президент России Владимир Путин и композитор Родион Щедрин. Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и композитор Родион Щедрин. Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной народного артиста СССР, композитора Родиона Щедрина. Об этом говорится в телеграмме, размещённой на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что уход Щедрина стал тяжёлой утратой для отечественной и мировой культуры. По словам Путина, Родион Константинович был выдающимся композитором, музыкантом и талантливым новатором, посвятившим жизнь служению искусству.

«Он беззаветно, подвижнически служил своему призванию, щедро дарил людям радость встречи с настоящим искусством. Светлая память о Родионе Константиновиче Щедрине навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Ни дворцов, ни миллионов: На что на самом деле жил Родион Щедрин и кому оставил наследство
Ни дворцов, ни миллионов: На что на самом деле жил Родион Щедрин и кому оставил наследство

Напомним, что Щедрин скончался в ночь на 29 августа в возрасте 92 лет в мюнхенской клинике «Богенхаузен». Причиной смерти стало обострение хронических заболеваний. О трагической новости сообщил Мариинский театр. Щедрин — советский и российский композитор, пианист и педагог, народный артист СССР. Автор десятков произведений, включая балеты, симфонии и концерты, он по праву считается одним из крупнейших музыкантов современности. Щедрин был женат на легендарной балерине Майе Плисецкой. Пара даже составила совместное завещание, согласно которому их прах должны соединить и развеять над Россией.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar